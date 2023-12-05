Лукьянов Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Нотя Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Николай Ефимович
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Корнеева (Лукьянова) Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна
Смерть
Неизвестно