Лукьянов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Нотя Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Степан Ефимович

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Корнеева (Лукьянова) Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Лукьянова Татьяна

Смерть
Неизвестно

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