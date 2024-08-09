Дарья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Арсеньев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Даниилова
Отец ребёнка: Даниил Арсеньев
д.Семчино
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Федосья Даниилова
Отец ребёнка: Даниил Арсеньев
д.Семчино
Смерть
Неизвестно