Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Арсеньев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Даниилова

Отец ребёнка: Даниил Арсеньев

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Федосья Даниилова

Отец ребёнка: Даниил Арсеньев

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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