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Даниил Арсеньев

Место рождения

Семчино, Клин, Московская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Арсений Кузьмич

Мать: Матрена Еремеева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Даниилова

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Федосья Даниилова

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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