Даниил Арсеньев
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Арсений Кузьмич
Мать: Матрена Еремеева
д.Семчино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Даниилова
Мать ребёнка: Дарья Васильева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Федосья Даниилова
Мать ребёнка: Дарья Васильева
д.Семчино
Смерть
Неизвестно