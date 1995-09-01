Гофман Кондрат Иванович
Место рождения
Дата рождения19.05.1921
Дата смерти01.09.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1921
Отец: Гофман Иван Иванович
Мать: Титер Екатерина Ивановна
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
03.10.1954
Дочь: Гофман Лилия Кондратьевна
Мать ребёнка: Шмидт Екатерина Богдановна (Готфридовна)
Смерть
01.09.1995
Поселок Белый Спой Кизеловский район Пермский край