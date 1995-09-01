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Гофман Кондрат Иванович

Место рождения

Медведица, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

19.05.1921

Дата смерти

01.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1921

Отец: Гофман Иван Иванович

Мать: Титер Екатерина Ивановна

Медведица, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
1950

Жена: Шмидт Екатерина Богдановна (Готфридовна)

Рождение ребёнка
03.10.1954

Дочь: Гофман Лилия Кондратьевна

Мать ребёнка: Шмидт Екатерина Богдановна (Готфридовна)

Смерть
01.09.1995
Поселок Белый Спой Кизеловский район Пермский край
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