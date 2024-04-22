Молчанов Герман Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.04.1930
Дата смерти26.03.1977
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1930
Отец: Орлов Алексей Григорьевич
Мать: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
04.05.1957
Дочь: Денисова Алевтина Германовна
Мать ребёнка: Молчанова Анна
Развод
1962 или 1964
Жена: Молчанова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молчанова Анна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.03.1977
Причина смерти: Массивное закрытое кровоизлияние, закрытый перелом свода