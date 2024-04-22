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Молчанов Герман Алексеевич

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Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

20.04.1930

Дата смерти

26.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1930

Отец: Орлов Алексей Григорьевич

Мать: Мария Михайловна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
04.05.1957

Дочь: Денисова Алевтина Германовна

Мать ребёнка: Молчанова Анна

Развод
1962 или 1964

Жена: Молчанова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Анна

Место жительства
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
26.03.1977
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Причина смерти: Массивное закрытое кровоизлияние, закрытый перелом свода
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