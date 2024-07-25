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Титов Ефим Кузьмин

Место рождения

Сухой Отрог

Дата рождения

Около 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.

Отец: Титов Кузьма Савельев

Мать: Титова Афимья Федорова

Сухой Отрог
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Татьяна Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1867 ст.

Дочь: Андреянова Марфа Ефимова

Мать ребёнка: Титова Татьяна Тимофеева

Сухой Отрог
Смерть
Неизвестно

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