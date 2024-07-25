Титов Ефим Кузьмин
Место рожденияСухой Отрог
Дата рожденияОколо 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.
Отец: Титов Кузьма Савельев
Мать: Титова Афимья Федорова
Сухой Отрог
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.
Дочь: Андреянова Марфа Ефимова
Мать ребёнка: Титова Татьяна Тимофеева
Сухой Отрог
Смерть
Неизвестно