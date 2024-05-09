Костылева -- Степанида Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1897
Дочь: Костылева Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Костылев Тимофей Семёнович
Рождение ребёнка
01.08.1898
Дочь: Костылева Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Костылев Тимофей Семёнович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
12.11.1901
Дочь: Костылева Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Костылев Тимофей Семёнович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно