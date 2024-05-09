Костылева -- Степанида Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостылева -- Степанида Даниловна

Костылева -- Степанида Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылев Тимофей Семёнович

Рождение ребёнка
28.01.1897

Дочь: Костылева Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Костылев Тимофей Семёнович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.08.1898

Дочь: Костылева Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Костылев Тимофей Семёнович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
12.11.1901

Дочь: Костылева Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Костылев Тимофей Семёнович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.