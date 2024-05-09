Костылев Тимофей Семёнович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти27.12.1907
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1895
Мать ребёнка: Костылева -- Степанида Евстигнеевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
28.01.1897
Дочь: Костылева Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Костылева -- Степанида Даниловна
Рождение ребёнка
01.08.1898
Дочь: Костылева Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Костылева -- Степанида Даниловна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
12.11.1901
Дочь: Костылева Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Костылева -- Степанида Даниловна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
27.12.1907
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]