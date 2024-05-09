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Костылев Тимофей Семёнович

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

27.12.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Костылев Семен Климентьевич

Мать: Костылева (--) Анна Климентьевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева -- Степанида Евстигнеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева -- Степанида Даниловна

Рождение ребёнка
08.10.1895

Сын: Костылев Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Костылева -- Степанида Евстигнеевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
28.01.1897

Дочь: Костылева Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Костылева -- Степанида Даниловна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.08.1898

Дочь: Костылева Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Костылева -- Степанида Даниловна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
12.11.1901

Дочь: Костылева Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Костылева -- Степанида Даниловна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
27.12.1907
Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]

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