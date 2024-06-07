Наталья Филей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Филей

Наталья Филей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филей Ирина Александровна

Отец ребёнка: Филей Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филей Вера Александровна

Отец ребёнка: Филей Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филей Алексей Александрович

Отец ребёнка: Филей Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филей Александр Павлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.