Филей Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филей Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филей Ирина Александровна
Мать ребёнка: Наталья Филей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филей Вера Александровна
Мать ребёнка: Наталья Филей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филей Алексей Александрович
Мать ребёнка: Наталья Филей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Филей
Смерть
Неизвестно