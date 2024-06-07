Филей Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филей Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филей Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филей Ирина Александровна

Мать ребёнка: Наталья Филей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филей Вера Александровна

Мать ребёнка: Наталья Филей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филей Алексей Александрович

Мать ребёнка: Наталья Филей

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Филей

Смерть
Неизвестно

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