Завалишин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завалишин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Завалишина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Завалишина (Пыхачева) Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завалишин Иван Иванович

Мать ребёнка: Завалишина (Пыхачева) Авдотья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завалишина (Пыхачева) Авдотья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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