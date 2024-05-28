Родион Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1764
Отец: Егор Яковлевич
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 18 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Бракосочетание
Между 1782 и 1786
Рождение ребёнка
15.12.1786 ст.
Сын: Данило Родионович
Мать ребёнка: Катерина / Екатерина Александровна
дата крещения - 16.12.1786 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Будовского крестьянин Гаврило Александрович Источник: Архив Государственное ... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1791 ст.
Дочь: Марья Родионовна
Мать ребёнка: Катерина / Екатерина Александровна
дата крещения - 18.07.1791 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская жена Пелагея Онуфриевна Источник: Архив Государственное... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 23 года, жена - Катерина Александровна, 25 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271.... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1793 ст.
Сын: Назар Родионович
Мать ребёнка: Катерина / Екатерина Александровна
дата крещения - 20.12.1793 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Семеон Егорович Источник: Архив Государственное бюд... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 25 лет, жена - Екатерина Александровна, 27 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 26 лет, жена - Екатерина Александровна, 28 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271.... Показать все
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 70 лет, вдовец Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты д... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 76 лет, вдовец Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Р... Показать все
Смерть
После 1836