Пелагея Ануфриевна / Онуфриевна 08.10.1745 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелагея Ануфриевна / Онуфриевна

Место рождения

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.10.1745 ст.

Дата смерти

28.09.1820 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1745 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Она же: https://familio.org/persons/aaf96410-0b6d-4b9b-9c0f-35020503ee58 В записи о рождении отец - Афанасий Никитич. Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государстве... Показать все
Бракосочетание
Между 1763 и 1764

Муж: Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Родион Егорович

Отец ребёнка: Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Алексей Егорович

Отец ребёнка: Егор Яковлевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Симеон / Семен Егорович

Отец ребёнка: Егор Яковлевич

Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 35 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Восприемник
18.07.1791 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Марьи Родионовны, дочери Родиона Егоровича
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 52 года, муж - Егор Яковлевич, 52 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 54 года, муж - Егор Яковлевич, 54 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов:... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 55 лет, муж - Егор Яковлевич, 55 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. ... Показать все
Смерть
28.09.1820 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 85 лет причина - натурально Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный а... Показать все

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