Пенькова (Завахина) Дарья Лаврентева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Завахина) Дарья Лаврентева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Завахин Лаврентий Иосифович

Мать: не указана

д. Коверинская Красносельский приход
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
21.01.1857 ст.

Муж: Пеньков Василий Георгиевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
2 жена
Рождение ребёнка
02.07.1858

Сын: Пеньков Антон Васильевич

Отец ребёнка: Пеньков Василий Георгиевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1859

Дочь: (Пенькова) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Пеньков Василий Георгиевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1861

Дочь: (Пенькова) Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Пеньков Василий Георгиевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1866

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