Пенькова (Завахина) Дарья Лаврентева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Завахин Лаврентий Иосифович
Мать: не указана
д. Коверинская Красносельский приход
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1857 ст.
2 жена
Рождение ребёнка
02.07.1858
Отец ребёнка: Пеньков Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
05.09.1859
Дочь: (Пенькова) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Пеньков Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
13.01.1861
Дочь: (Пенькова) Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Пеньков Василий Георгиевич
Смерть
После 1866