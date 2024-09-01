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Прохор Корнилий Иванович

Место рождения

Горошков

Дата рождения

13.09.1762 ст.

Дата смерти

21.05.1807 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Жена

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
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Место
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Рождение
13.09.1762 ст.

Отец: Прохор Иван

Мать: Прохорчук Христина

Бракосочетание
Около 1785

Жена: Гнатюк Прохорчук Параскева Федоровна

У Параскевы это первый брак.
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Прохорчук Федор Корнилович

Мать ребёнка: Гнатюк Прохорчук Параскева Федоровна

Смерть
21.05.1807 ст.
Горошков, Київська область

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