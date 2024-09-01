Прохор Корнилий Иванович
Место рожденияГорошков
Дата рождения13.09.1762 ст.
Дата смерти21.05.1807 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1762 ст.
Отец: Прохор Иван
Мать: Прохорчук Христина
Бракосочетание
Около 1785
У Параскевы это первый брак.
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Прохорчук Федор Корнилович
Мать ребёнка: Гнатюк Прохорчук Параскева Федоровна
Смерть
21.05.1807 ст.
Горошков, Київська область