Гнатюк Прохорчук Параскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти16.03.1827 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Прохорчук Федор Корнилович
Отец ребёнка: Прохор Корнилий Иванович
Бракосочетание
Около 1785
У Параскевы это первый брак.
Смерть
16.03.1827 ст.
Горошков, Київська область