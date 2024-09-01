Гнатюк Прохорчук Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнатюк Прохорчук Параскева Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

16.03.1827 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Прохорчук Федор Корнилович

Отец ребёнка: Прохор Корнилий Иванович

Бракосочетание
Около 1785

Муж: Прохор Корнилий Иванович

У Параскевы это первый брак.
Смерть
16.03.1827 ст.
Горошков, Київська область

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