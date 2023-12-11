Егорова Акулина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1885
Дочь: Егорова Наумова Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Егоров Наумов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
20.07.1886
Дочь: Егорова Наумова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Егоров Наумов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
10.12.1889 ст.
Дочь: Егорова Наумова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Егоров Наумов Михаил Васильевич
Песочное, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1892
Дочь: Егорова Наумова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Егоров Наумов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно