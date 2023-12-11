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Егорова Акулина Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1885

Дочь: Егорова Наумова Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Егоров Наумов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
20.07.1886

Дочь: Егорова Наумова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Егоров Наумов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
10.12.1889 ст.

Дочь: Егорова Наумова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Егоров Наумов Михаил Васильевич

Песочное, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1892

Дочь: Егорова Наумова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Егоров Наумов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Наумов Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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