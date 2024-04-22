Егоров Наумов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Егоров Василий Наумович
Мать: Егорова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
24.06.1885
Дочь: Егорова Наумова Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: Егорова Акулина Абрамовна
Рождение ребёнка
20.07.1886
Дочь: Егорова Наумова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Егорова Акулина Абрамовна
Рождение ребёнка
10.12.1889 ст.
Дочь: Егорова Наумова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Егорова Акулина Абрамовна
Рождение ребёнка
17.10.1892
Дочь: Егорова Наумова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Егорова Акулина Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно