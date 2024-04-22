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Егоров Наумов Михаил Васильевич

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Место рождения

Песочное, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Егоров Василий Наумович

Мать: Егорова Анна Антоновна

Песочное, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
24.06.1885

Дочь: Егорова Наумова Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: Егорова Акулина Абрамовна

Рождение ребёнка
20.07.1886

Дочь: Егорова Наумова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Егорова Акулина Абрамовна

Рождение ребёнка
10.12.1889 ст.

Дочь: Егорова Наумова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Егорова Акулина Абрамовна

Песочное, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1892

Дочь: Егорова Наумова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Егорова Акулина Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Акулина Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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