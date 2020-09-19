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Гребенщиков Геннадий Иванович

Место рождения

пос. Лесхоз Добровский район Липецкая область

Дата рождения

29.12.1968

Дата смерти

19.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1968

Отец: Гребенщиков Иван Петрович

Мать: Гребенщикова Мария Степановна

пос. Лесхоз Добровский район Липецкая область
Рождение ребёнка
02.05.1992

Дочь: Мальцева Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Гребенщикова Ирина Сергеевна

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
19.09.2020
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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