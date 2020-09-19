Гребенщиков Геннадий Иванович
Место рожденияпос. Лесхоз Добровский район Липецкая область
Дата рождения29.12.1968
Дата смерти19.09.2020
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1968
пос. Лесхоз Добровский район Липецкая область
Рождение ребёнка
02.05.1992
Дочь: Мальцева Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Гребенщикова Ирина Сергеевна
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
19.09.2020
Липецк, город Липецк, Липецкая область