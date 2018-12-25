Гребенщикова (Ларшина) Ирина Сергеевна
Место рожденияп. Лесхоз, Добровский район, Липецкая область
Дата рождения04.11.1967
Дата смерти25.12.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1967
Отец: Ларшин Сергей Семенович
Мать: Ларшина Галина Егоровна
п. Лесхоз, Добровский район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.05.1992
Дочь: Мальцева Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Гребенщиков Геннадий Иванович
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
25.12.2018
Липецк, город Липецк, Липецкая область