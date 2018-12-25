Гребенщикова (Ларшина) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенщикова (Ларшина) Ирина Сергеевна

Место рождения

п. Лесхоз, Добровский район, Липецкая область

Дата рождения

04.11.1967

Дата смерти

25.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1967

Отец: Ларшин Сергей Семенович

Мать: Ларшина Галина Егоровна

п. Лесхоз, Добровский район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.05.1992

Дочь: Мальцева Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Гребенщиков Геннадий Иванович

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
25.12.2018
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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