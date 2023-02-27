Краснов Вениамин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Вениамин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1939

Дата смерти

07.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1939

Отец: Краснов Григорий

Мать: Краснова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснова Татьяна

Мать ребёнка: Краснова Тамара

Рождение ребёнка
10.07.1969

Дочь: Хроманожкина Ирина

Мать ребёнка: Краснова Тамара

Смерть
07.12.1994

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