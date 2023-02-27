Краснов Вениамин
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1939
Дата смерти07.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1939
Отец: Краснов Григорий
Мать: Краснова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснова Татьяна
Мать ребёнка: Краснова Тамара
Рождение ребёнка
10.07.1969
Дочь: Хроманожкина Ирина
Мать ребёнка: Краснова Тамара
Смерть
07.12.1994