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Дарья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.04.1857

Муж: Акинтьев Василий Васильев

Рождение ребёнка
07.01.1859

Сын: Акинтьев Григорий Васильев

Отец ребёнка: Акинтьев Василий Васильев

Рождение ребёнка
25.03.1867

Сын: Акинтьев Гаврил Васильев

Отец ребёнка: Акинтьев Василий Васильев

Рождение ребёнка
11.04.1874

Сын: Акинтьев Василий Васильев

Отец ребёнка: Акинтьев Василий Васильев

Рождение ребёнка
28.04.1875

Дочь: (Акинтьева) Ирина Васильева

Отец ребёнка: Акинтьев Василий Васильев

Смерть
Неизвестно

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