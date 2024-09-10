Дарья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.04.1857
Рождение ребёнка
07.01.1859
Сын: Акинтьев Григорий Васильев
Отец ребёнка: Акинтьев Василий Васильев
Рождение ребёнка
25.03.1867
Отец ребёнка: Акинтьев Василий Васильев
Рождение ребёнка
11.04.1874
Сын: Акинтьев Василий Васильев
Отец ребёнка: Акинтьев Василий Васильев
Рождение ребёнка
28.04.1875
Дочь: (Акинтьева) Ирина Васильева
Отец ребёнка: Акинтьев Василий Васильев
Смерть
Неизвестно