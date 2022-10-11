Ильина (Дудёнкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльина (Дудёнкова) Мария Ивановна

Ильина (Дудёнкова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1930

Дата смерти

11.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1930

Отец: Дудёнков Иван

Мать: Дудёнкова Александра

Рождение ребёнка
24.07.?

Сын: Ильин Иван Серафимович

Отец ребёнка: Ильин Серафим Иванович

Рождение ребёнка
?.02.?

Дочь: Ситнева (Ильина) Анна Серафимовна

Отец ребёнка: Ильин Серафим Иванович

Рождение ребёнка
25.10.?

Дочь: Табункина (Ильина) Елена Серафимовна

Отец ребёнка: Ильин Серафим Иванович

Рождение ребёнка
11.03.1955

Дочь: Назарова (Ильина) Любовь Серафимовна

Отец ребёнка: Ильин Серафим Иванович

Рождение ребёнка
16.04.1959

Дочь: Коконова (Ильина) Вера Серафимовна

Отец ребёнка: Ильин Серафим Иванович

Новоспасское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
11.10.2022

Мы используем куки для улучшения работы сайта.