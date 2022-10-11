Ильина (Дудёнкова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1930
Дата смерти11.10.2022
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1930
Отец: Дудёнков Иван
Мать: Дудёнкова Александра
Рождение ребёнка
24.07.?
Отец ребёнка: Ильин Серафим Иванович
Рождение ребёнка
?.02.?
Дочь: Ситнева (Ильина) Анна Серафимовна
Отец ребёнка: Ильин Серафим Иванович
Рождение ребёнка
25.10.?
Дочь: Табункина (Ильина) Елена Серафимовна
Отец ребёнка: Ильин Серафим Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1955
Дочь: Назарова (Ильина) Любовь Серафимовна
Отец ребёнка: Ильин Серафим Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1959
Дочь: Коконова (Ильина) Вера Серафимовна
Отец ребёнка: Ильин Серафим Иванович
Новоспасское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
11.10.2022