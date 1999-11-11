Ильин Серафим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1930
Дата смерти11.11.1999
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1930
Отец: Ильин Иван
Мать: Ильина Анна
Рождение ребёнка
24.07.?
Мать ребёнка: Ильина (Дудёнкова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
?.02.?
Дочь: Ситнева (Ильина) Анна Серафимовна
Мать ребёнка: Ильина (Дудёнкова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.?
Дочь: Табункина (Ильина) Елена Серафимовна
Мать ребёнка: Ильина (Дудёнкова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1955
Дочь: Назарова (Ильина) Любовь Серафимовна
Мать ребёнка: Ильина (Дудёнкова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.04.1959
Дочь: Коконова (Ильина) Вера Серафимовна
Мать ребёнка: Ильина (Дудёнкова) Мария Ивановна
Новоспасское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
11.11.1999