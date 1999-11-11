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Ильин Серафим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1930

Дата смерти

11.11.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1930

Отец: Ильин Иван

Мать: Ильина Анна

Рождение ребёнка
24.07.?

Сын: Ильин Иван Серафимович

Мать ребёнка: Ильина (Дудёнкова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
?.02.?

Дочь: Ситнева (Ильина) Анна Серафимовна

Мать ребёнка: Ильина (Дудёнкова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.10.?

Дочь: Табункина (Ильина) Елена Серафимовна

Мать ребёнка: Ильина (Дудёнкова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1955

Дочь: Назарова (Ильина) Любовь Серафимовна

Мать ребёнка: Ильина (Дудёнкова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
16.04.1959

Дочь: Коконова (Ильина) Вера Серафимовна

Мать ребёнка: Ильина (Дудёнкова) Мария Ивановна

Новоспасское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
11.11.1999

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