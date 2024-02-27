Букин Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукин Николай Фёдорович

Букин Николай Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1935

Отец: Букин Фёдор Иванович

Мать: Букина Федосья Павловна

Рождение ребёнка
04.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букина Нина Андреевна

Рождение ребёнка
09.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букина Нина Андреевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букина Нина Андреевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букина Нина Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close