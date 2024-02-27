Букин Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1935
Отец: Букин Фёдор Иванович
Мать: Букина Федосья Павловна
Рождение ребёнка
04.07.1966
Рождение ребёнка
09.02.1974
Рождение ребёнка
14.11.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Букина Нина Андреевна
Смерть
Неизвестно