Фунтусова (Карлина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Карлин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фунтусов Виктор
Рождение ребёнка
06.11.1954
Рождение ребёнка
21.01.1967
Рождение ребёнка
07.04.1971
Смерть
Неизвестно