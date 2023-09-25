Фунтусова (Карлина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунтусова (Карлина) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1896 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Карлин Пётр

Мать: Карлина (Юринская) Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фунтусов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фунтусов Виктор

Рождение ребёнка
06.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фунтусов Виктор

Рождение ребёнка
21.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фунтусов Виктор

Рождение ребёнка
07.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фунтусов Виктор

Смерть
Неизвестно

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