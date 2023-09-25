Фунтусов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фунтусов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1954
Рождение ребёнка
21.01.1967
Рождение ребёнка
07.04.1971
Смерть
Неизвестно