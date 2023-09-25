Фунтусов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФунтусов Виктор

Фунтусов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фунтусов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фунтусова (Карлина) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фунтусова (Карлина) Валентина

Рождение ребёнка
06.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фунтусова (Карлина) Валентина

Рождение ребёнка
21.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фунтусова (Карлина) Валентина

Рождение ребёнка
07.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фунтусова (Карлина) Валентина

Смерть
Неизвестно

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