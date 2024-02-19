Куликов Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куликов Степан Николаевич
Мать: Куликова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куликова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Мария Петровна
Рождение ребёнка
19.09.1957
Сын: Куликов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Куликова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно