Куликова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куликов Павел Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1957
Сын: Куликов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Куликов Павел Степанович
Смерть
Неизвестно