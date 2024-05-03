Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

1839 г.р.
1839 г.р.
1841 г.р.
1843 г.р.
1845 г.р.
1846 г.р.

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ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф Антипов

Рождение ребёнка
13.10.1839 ст.

Сын: Назарий

Отец ребёнка: Иосиф Антипов

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Фонд ЦГИА СПб: 19/111/555/стр.364
Рождение ребёнка
13.10.1839 ст.

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Иосиф Антипов

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Фонд ЦГИА СПб: 19/111/555/стр.364
Рождение ребёнка
22.01.1841 ст.

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Иосиф Антипов

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Фонд ЦГИА СПб: 19/111/559/стр.342
Рождение ребёнка
01.03.1843 ст.

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Иосиф Антипов

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Фонд ЦГИА СПб: 19/111/563/стр.863
Рождение ребёнка
08.05.1845 ст.

Сын: Николай

Отец ребёнка: Иосиф Антипов

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Ф.19/111/566/937
Рождение ребёнка
06.06.1846 ст.

Сын: Тимофей

Отец ребёнка: Иосиф Антипов

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Фонд ЦГИА СПб: 19/125/174/стр.564
Рождение ребёнка
09.04.1848 ст.

Сын: Василий

Отец ребёнка: Иосиф Антипов

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Ф.19/125/180/стр.56 Восприемники: Стефан Иванов той же деревни
Рождение ребёнка
13.11.1849 ст.

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Иосиф Антипов

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Ф.19/124/188/стр.101 Восприемники: мершего Леонтия Антипова дочь Гликерия
Рождение ребёнка
05.06.1854 ст.

Дочь: Евфимия

Отец ребёнка: Иосиф Антипов

Кумин Бор, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Ф.19/124/196/стр.723 Восприемники: дочь Анна Осипова
Смерть
Неизвестно

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