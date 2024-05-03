Елена Васильева
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Антипов
Рождение ребёнка
13.10.1839 ст.
Сын: Назарий
Отец ребёнка: Иосиф Антипов
Фонд ЦГИА СПб: 19/111/555/стр.364
Рождение ребёнка
13.10.1839 ст.
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Иосиф Антипов
Фонд ЦГИА СПб: 19/111/555/стр.364
Рождение ребёнка
22.01.1841 ст.
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Иосиф Антипов
Фонд ЦГИА СПб: 19/111/559/стр.342
Рождение ребёнка
01.03.1843 ст.
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Иосиф Антипов
Фонд ЦГИА СПб: 19/111/563/стр.863
Рождение ребёнка
08.05.1845 ст.
Сын: Николай
Отец ребёнка: Иосиф Антипов
Ф.19/111/566/937
Рождение ребёнка
06.06.1846 ст.
Сын: Тимофей
Отец ребёнка: Иосиф Антипов
Фонд ЦГИА СПб: 19/125/174/стр.564
Рождение ребёнка
09.04.1848 ст.
Сын: Василий
Отец ребёнка: Иосиф Антипов
Ф.19/125/180/стр.56 Восприемники: Стефан Иванов той же деревни
Рождение ребёнка
13.11.1849 ст.
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Иосиф Антипов
Ф.19/124/188/стр.101 Восприемники: мершего Леонтия Антипова дочь Гликерия
Рождение ребёнка
05.06.1854 ст.
Дочь: Евфимия
Отец ребёнка: Иосиф Антипов
Ф.19/124/196/стр.723 Восприемники: дочь Анна Осипова
Смерть
Неизвестно