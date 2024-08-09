Ковалёва (Сергеева) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва (Сергеева) Ксения

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Место рождения

Россия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Сергей

Мать: Сергеева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковалёва) Анна

Отец ребёнка: Ковалёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Иван

Отец ребёнка: Ковалёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Василий

Отец ребёнка: Ковалёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковалева) Клавдия

Отец ребёнка: Ковалёв Василий

Бракосочетание
08.07.1896

Муж: Ковалёв Василий

Рождение ребёнка
1902

Сын: Ковалёв Дмитрий

Отец ребёнка: Ковалёв Василий

Рождение ребёнка
12.01.1911

Дочь: Каширова (Ковалёва) Нина

Отец ребёнка: Ковалёв Василий

Смерть
Неизвестно

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