Ковалёва (Сергеева) Ксения
Место рожденияРоссия, Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, деревня Ново
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Сергей
Мать: Сергеева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковалёва) Анна
Отец ребёнка: Ковалёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Иван
Отец ребёнка: Ковалёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Василий
Отец ребёнка: Ковалёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковалева) Клавдия
Отец ребёнка: Ковалёв Василий
Бракосочетание
08.07.1896
Муж: Ковалёв Василий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ковалёв Дмитрий
Отец ребёнка: Ковалёв Василий
Рождение ребёнка
12.01.1911
Дочь: Каширова (Ковалёва) Нина
Отец ребёнка: Ковалёв Василий
Смерть
Неизвестно