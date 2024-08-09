Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

Место рождения

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1810 и 1820 г.р.

Мать

1813 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макар

Мать: (Миронова) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Прасковья

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ковалёва (Сергеева) Ксения

Мать ребёнка: Сергеева Прасковья

Смерть
Неизвестно

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