Сергей
Место рожденияКувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макар
Мать: (Миронова) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Прасковья
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ковалёва (Сергеева) Ксения
Мать ребёнка: Сергеева Прасковья
Смерть
Неизвестно