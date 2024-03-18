Трубецкий Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Трубецкая Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Трубецкая Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Трубецкая Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Трубецкий Евдокий
Мать ребёнка: не указана
незаконнорожденный
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно