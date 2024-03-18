Трубецкий Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубецкий Иван Иванович

Трубецкий Иван Иванович

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Трубецкая Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Трубецкая Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Трубецкая Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Трубецкий Евдокий

Мать ребёнка: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденный
Место жительства
1850
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.