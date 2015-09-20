Дровосеков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1956
Дата смерти20.09.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1956
Рождение ребёнка
14.12.1983
Дочь: Данильченко Юлия Александровна
Мать ребёнка: Дровосекова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
15.07.1985
Сын: Дровосеков Николай Александрович
Мать ребёнка: Дровосекова Валентина Васильевна
Смерть
20.09.2015