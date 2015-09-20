Дровосеков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дровосеков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1956

Дата смерти

20.09.2015

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1956

Отец: Дровосеков Николай Федотович

Мать: Дровосекова Агафья (Галина) Егоровна

Рождение ребёнка
14.12.1983

Дочь: Данильченко Юлия Александровна

Мать ребёнка: Дровосекова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
15.07.1985

Сын: Дровосеков Николай Александрович

Мать ребёнка: Дровосекова Валентина Васильевна

Смерть
20.09.2015
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