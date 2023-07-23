Смирнова Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Маргарита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Кормакова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Кормаков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормаков Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Кормаков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормаков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Кормаков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормаков Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Кормаков Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кормаков Алексей Васильевич

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