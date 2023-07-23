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Кормаков Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1931

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1931

Отец: Кормаков Василий Николаевич

Мать: Кормакова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Кормакова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Маргарита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормаков Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Маргарита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормаков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Маргарита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормаков Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Маргарита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Маргарита

Смерть
1993
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