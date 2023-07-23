Кормаков Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1931
Дата смерти1993
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1931
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Кормакова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Маргарита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова Маргарита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кормаков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова Маргарита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кормаков Леонид Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова Маргарита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Маргарита
Смерть
1993