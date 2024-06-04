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Останин Тимофей Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: Останин Михайло Лукин

Мать: Останина Авдотья Софонова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Полом малой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Останин Фока Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Полом малой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Останин Сидор Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Полом малой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Останин Петр Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Полом малой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Останин Иван Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Полом малой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: (Останина) Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Полом малой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1751
Полом малой, Нолинский уезд, Вятская губерния

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