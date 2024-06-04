Останин Тимофей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1701
Дата смерти1751
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: Останин Михайло Лукин
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: (Останина) Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1751