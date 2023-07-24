Оборина Екатерина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.2002
Дочь: Оборина Ксения Олеговна
Отец ребёнка: Оборин Олег Юрьевич
Рождение ребёнка
21.10.2013
Отец ребёнка: Оборин Олег Юрьевич
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
08.04.2016
Дочь: Оборина Виктория Олеговна
Отец ребёнка: Оборин Олег Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оборин Олег Юрьевич