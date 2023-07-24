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Оборина Екатерина Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.2002

Дочь: Оборина Ксения Олеговна

Отец ребёнка: Оборин Олег Юрьевич

Рождение ребёнка
21.10.2013

Сын: Оборин Кирилл Олегович

Отец ребёнка: Оборин Олег Юрьевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
08.04.2016

Дочь: Оборина Виктория Олеговна

Отец ребёнка: Оборин Олег Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оборин Олег Юрьевич

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