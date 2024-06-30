Кульгускин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульгускин Николай

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Место рождения

Успеновка Дергачёвский район Новоузенский уезд Саратовская область

Дата рождения

22.07.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1909

Отец: Кульгускин Терентий

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Был призван на фронт в июне 1941 года. служил в 1244 стрелковый полк разведчик 50 отдельной развед роты 92 стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Белоруссии 1944 года.
Военная награда
Неизвестно
Был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За Отвагу »
Военная награда
27.06.1944
был награждён орденом «Красной Звезды»
Смерть
Неизвестно

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