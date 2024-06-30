Кульгускин Николай
Место рожденияУспеновка Дергачёвский район Новоузенский уезд Саратовская область
Дата рождения22.07.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1909
Отец: Кульгускин Терентий
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Был призван на фронт в июне 1941 года. служил в 1244 стрелковый полк разведчик 50 отдельной развед роты 92 стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Белоруссии 1944 года.
Военная награда
Неизвестно
Был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За Отвагу »
Военная награда
27.06.1944
был награждён орденом «Красной Звезды»
Смерть
Неизвестно