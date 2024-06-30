Кульгускин Терентий
Место рожденияс. Семёновка Николаевский уезд Клинцовская волость
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиОколо 1927
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Кульгускин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1909
Сын: Кульгускин Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1911
Сын: Кульгускин Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кульгускин Пётр
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1916
Первая Мировая война
Рождение ребёнка
25.11.1916
Дочь: Казакова (Кульгускина) Мария
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1927