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Кульгускин Терентий

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Место рождения

с. Семёновка Николаевский уезд Клинцовская волость

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Около 1927

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Кульгускин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1909

Сын: Кульгускин Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1911

Сын: Кульгускин Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Кульгускин Пётр

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
1916
Первая Мировая война
Рождение ребёнка
25.11.1916

Дочь: Казакова (Кульгускина) Мария

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1927

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