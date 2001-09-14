Фролова (Войнова) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова (Войнова) Валентина Владимировна

Фролова (Войнова) Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1937

Дата смерти

14.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1937

Отец: Войнов Владимир Фомич

Мать: Войнова (Карпечина) Матрена Михеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
25.11.1958

Дочь: Фролова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Фролов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
24.10.1960

Сын: Фролов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Фролов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
16.02.1964

Сын: Фролов Олег Алексеевич

Отец ребёнка: Фролов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
25.01.1968

Дочь: Рыбакова (Фролова) Галина Леонидовна

Отец ребёнка: Фролов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
22.02.1969

Сын: Фролов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Фролов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
17.06.1971

Дочь: Новинская Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Фролов Алексей Петрович

Смерть
14.09.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.