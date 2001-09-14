Фролова (Войнова) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1937
Дата смерти14.09.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1958
Дочь: Фролова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Фролов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
24.10.1960
Сын: Фролов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Фролов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
16.02.1964
Отец ребёнка: Фролов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
25.01.1968
Дочь: Рыбакова (Фролова) Галина Леонидовна
Отец ребёнка: Фролов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
22.02.1969
Отец ребёнка: Фролов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
17.06.1971
Дочь: Новинская Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Фролов Алексей Петрович
Смерть
14.09.2001