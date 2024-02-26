Войнов Владимир Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти04.09.1941
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Войнов Фома Павлович
Мать: Войнова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
15.08.1933
Дочь: Войнова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Войнова Матрена Михеевна
Рождение ребёнка
14.01.1937
Дочь: Фролова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Войнова Матрена Михеевна
Смерть
04.09.1941