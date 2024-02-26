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Войнов Владимир Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

04.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Войнов Фома Павлович

Мать: Войнова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
15.08.1933

Дочь: Войнова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Войнова Матрена Михеевна

Рождение ребёнка
14.01.1937

Дочь: Фролова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Войнова Матрена Михеевна

Смерть
04.09.1941
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