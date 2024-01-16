Корзникова Васса Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Васса Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Татьяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Корзников Прокопий Иванович

д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1757

Сын: Корзников Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Корзников Прокопий Иванович

д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Корзников Прокопий Иванович

д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1766

Сын: Корзников Стефан (Степан) Прокопьевич

Отец ребёнка: Корзников Прокопий Иванович

д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1768

Сын: Корзников Сила Прокопьевич

Отец ребёнка: Корзников Прокопий Иванович

д. Кисиловская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Прокопий Иванович

д. Кисиловская
Смерть
Неизвестно
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