Корзникова Васса Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Татьяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Корзников Прокопий Иванович
д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1757
Сын: Корзников Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Корзников Прокопий Иванович
д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Корзников Прокопий Иванович
д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1766
Сын: Корзников Стефан (Степан) Прокопьевич
Отец ребёнка: Корзников Прокопий Иванович
д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1768
Сын: Корзников Сила Прокопьевич
Отец ребёнка: Корзников Прокопий Иванович
д. Кисиловская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кисиловская
Смерть
Неизвестно