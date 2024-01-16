Корзников Василий Прокопьевич
Место рожденияд. Кисиловская
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1782
Сын: Корзникова Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Корзникова Агафья Ефимовна
д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Корзникова Агафья Ефимовна
д. Кисиловская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кисиловская
Смерть
Неизвестно