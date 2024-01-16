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Корзников Василий Прокопьевич

Место рождения

д. Кисиловская

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Корзников Прокопий Иванович

Мать: Корзникова Васса Прокопьевна

д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1782

Сын: Корзникова Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Корзникова Агафья Ефимовна

д. Кисиловская
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Корзникова Агафья Ефимовна

д. Кисиловская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Агафья Ефимовна

д. Кисиловская
Смерть
Неизвестно
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