Манина Ксения Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манина Ксения Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манин Евдоким

Мать: Манина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Киржаева) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Киржаев Дмитрий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1896

Сын: Киржаев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Киржаев Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Киржаев Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Киржаев Дмитрий Яковлевич

Шугурово, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.12.1910

Сын: Киржаев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Киржаев Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Киржаев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Киржаев Дмитрий Яковлевич

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