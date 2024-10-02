Манина Ксения Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Манин Евдоким
Мать: Манина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Киржаева) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Киржаев Дмитрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1896
Сын: Киржаев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Киржаев Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Киржаев Дмитрий Яковлевич
Шугурово, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.12.1910
Сын: Киржаев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Киржаев Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Киржаев Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Киржаев Дмитрий Яковлевич