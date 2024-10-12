Киржаев Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Киржаев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Киржаев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Манина Ксения Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Манина Ксения Евдокимовна
Рождение ребёнка
24.05.1907 ст.
Мать ребёнка: Манина Ксения Евдокимовна
Того же села крестьянинъ Леонтій Степанович Куловский и крестьянская жена Ксенія Яковлева Кунаева
Рождение ребёнка
24.09.1908 ст.
Дочь: (Киржаева) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Манина Ксения Евдокимовна
Того же села крестьянинъ Леонтій Степановъ Кулавскій и солдатка Ѳеодосья Яковлева
Рождение ребёнка
22.12.1910
Сын: Киржаев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Манина Ксения Евдокимовна
Села Шекурова крестьянинъ Григорій Евдокимовъ Манинъ и крестьянская жена Ѳеодосія Яковлева Кунаева
Рождение ребёнка
19.03.1913 ст.
Сын: Киржаев Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Манина Ксения Евдокимовна
Села Шугурова крестьянинъ Сергѣй Даниловъ Манинъ и крестьянская жена Ѳедосья Яковлева Кунаева
Смерть
Неизвестно