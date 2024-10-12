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Киржаев Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киржаев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Киржаев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Манина Ксения Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Киржаев Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Манина Ксения Евдокимовна

Шугурово, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.05.1907 ст.

Сын: Киржаев Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Манина Ксения Евдокимовна

Шугурово, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Того же села крестьянинъ Леонтій Степанович Куловский и крестьянская жена Ксенія Яковлева Кунаева
Рождение ребёнка
24.09.1908 ст.

Дочь: (Киржаева) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Манина Ксения Евдокимовна

Шугурово, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Того же села крестьянинъ Леонтій Степановъ Кулавскій и солдатка Ѳеодосья Яковлева
Рождение ребёнка
22.12.1910

Сын: Киржаев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Манина Ксения Евдокимовна

Шугурово, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Села Шекурова крестьянинъ Григорій Евдокимовъ Манинъ и крестьянская жена Ѳеодосія Яковлева Кунаева
Рождение ребёнка
19.03.1913 ст.

Сын: Киржаев Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Манина Ксения Евдокимовна

Шугурово, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Села Шугурова крестьянинъ Сергѣй Даниловъ Манинъ и крестьянская жена Ѳедосья Яковлева Кунаева
Смерть
Неизвестно

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