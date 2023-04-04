Соломон Симон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
комивояжер
Рождение ребёнка
19.12.1910
Дочь: Соломон Лия Семеновна
Мать ребёнка: Соломон (Кабалкина) Ципа (Елизавета Михайловна)
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно