Соломон Симон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломон Симон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломон (Кабалкина) Ципа (Елизавета Михайловна)

Работа или профессия
Неизвестно
комивояжер
Рождение ребёнка
19.12.1910

Дочь: Соломон Лия Семеновна

Мать ребёнка: Соломон (Кабалкина) Ципа (Елизавета Михайловна)

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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