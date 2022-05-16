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Горбачева Людмила Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1941

Дата смерти

10.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1941

Отец: Горбачев Аверьян (Аверкий) Михайлович

Мать: Горбачева (Кондратенко) Анна Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботик Виктор Федорович

Рождение ребёнка
26.02.1964

Дочь: Вачева (Ботик) Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Ботик Виктор Федорович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
25.12.1967

Дочь: Ботик Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Ботик Виктор Федорович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
30.03.1974

Дочь: Рован (Ботик) Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Ботик Виктор Федорович

Минск, Минск
Смерть
10.08.1991
Минск, Минск

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