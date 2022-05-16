Горбачева Людмила Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1941
Дата смерти10.08.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1964
Дочь: Вачева (Ботик) Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Ботик Виктор Федорович
Рождение ребёнка
25.12.1967
Дочь: Ботик Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Ботик Виктор Федорович
Рождение ребёнка
30.03.1974
Дочь: Рован (Ботик) Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Ботик Виктор Федорович
Смерть
10.08.1991