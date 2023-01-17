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Ботик Виктор Федорович

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

29.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1937

Отец: Ботик Федор

Мать: Кадолко Вера Константиновна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
26.02.1964

Дочь: Вачева Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Горбачева Людмила Аверьяновна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
25.12.1967

Дочь: Ботик Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Горбачева Людмила Аверьяновна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
30.03.1974

Дочь: Рован Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Горбачева Людмила Аверьяновна

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачева Людмила Аверьяновна

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