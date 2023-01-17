Ботик Виктор Федорович
Место рождения
Дата рождения29.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1937
Отец: Ботик Федор
Рождение ребёнка
26.02.1964
Дочь: Вачева Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Горбачева Людмила Аверьяновна
Рождение ребёнка
25.12.1967
Дочь: Ботик Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Горбачева Людмила Аверьяновна
Рождение ребёнка
30.03.1974
Дочь: Рован Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Горбачева Людмила Аверьяновна
Бракосочетание
Неизвестно