Анцибор Данила Парфенович
Место рожденияСмелое
Дата рожденияВычислено 1697
Дата смерти01.11.1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1697
Отец: Анцибор Парфен Игнатьевич
Мать: Анцибор Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1720
Мать ребёнка: Анцибор Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1723
Мать ребёнка: Анцибор Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1725
Сын: Анцибор Григорий Данилович
Мать ребёнка: Анцибор Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1728
Сын: Анцибор Климентий Данилович
Мать ребёнка: Анцибор Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1731
Сын: Анцибор Леонтий Данилович
Мать ребёнка: Анцибор Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1734
Мать ребёнка: Анцибор Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1737
Дочь: Анцибор Анастасия Даниловна
Мать ребёнка: Анцибор Татьяна Игнатьевна
Смерть
01.11.1756