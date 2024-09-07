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Анцибор Данила Парфенович

Место рождения

Смелое

Дата рождения

Вычислено 1697

Дата смерти

01.11.1756

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1662 г.р.

Мать

Вычислено 1678 г.р.

Жена

Вычислено 1701 г.р.

Дети

Вычислено 1720 г.р.
Вычислено 1723 г.р.
Вычислено 1725 г.р.
Вычислено 1728 г.р.
Вычислено 1731 г.р.
Вычислено 1734 г.р.

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1697

Отец: Анцибор Парфен Игнатьевич

Мать: Анцибор Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анцибор Татьяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1720

Сын: Анцибор Федор Данилович

Мать ребёнка: Анцибор Татьяна Игнатьевна

Смелое, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1723

Сын: Анцибор Иван Данилович

Мать ребёнка: Анцибор Татьяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1725

Сын: Анцибор Григорий Данилович

Мать ребёнка: Анцибор Татьяна Игнатьевна

Смелое, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1728

Сын: Анцибор Климентий Данилович

Мать ребёнка: Анцибор Татьяна Игнатьевна

Смелое, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1731

Сын: Анцибор Леонтий Данилович

Мать ребёнка: Анцибор Татьяна Игнатьевна

Смелое, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1734

Сын: Анцибор Павел Данилович

Мать ребёнка: Анцибор Татьяна Игнатьевна

Смелое, Сумська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1737

Дочь: Анцибор Анастасия Даниловна

Мать ребёнка: Анцибор Татьяна Игнатьевна

Смерть
01.11.1756
Смелое, Сумська область

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